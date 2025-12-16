জামায়াতে ইসলামীই অর্থপূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী: কর্নেল জেহাদ খান

জামায়াতে ইসলামীই অর্থপূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী: কর্নেল জেহাদ খান
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও কিশোরগঞ্জ-৩ (করিমগঞ্জ-তাড়াইল) আসনের প্রার্থী কর্নেল (অব.) অধ্যাপক ডা. জেহাদ খান বলেছেন, ১৯৭১ সালের পর থেকে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্বাধীনতার নামে স্বাধীনতাকেই বিক্রি করে দিয়েছে। তাদের কাছে স্বাধীনতা মানে দিল্লির গোলামি। জামায়াতে ইসলামীই অর্থপূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। জামায়াত স্বাধীনতা বলতে বোঝে নিজের শক্তিতে, নিজের মেরুদণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দুপুরে জামায়াতে ইসলামী করিমগঞ্জ উপজেলা আয়োজিত বিজয় র্যালি পূর্ব বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
জেহাদ খান বলেন, দীর্ঘদিন ধরে জামায়াতে ইসলামীকে স্বাধীনতাবিরোধী আখ্যা দিয়ে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু ২০২৪ সালের আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের মানুষ স্পষ্টভাবে বুঝে গেছে—কারা সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতা চায়, আর কারা স্বাধীনতার নাম ভাঙিয়ে রাজনীতি করে।
বিজয় র্যালিটি করিমগঞ্জ উপজেলা মডেল মসজিদের সামনে থেকে শুরু হয়ে করিমগঞ্জ কলেজ মোড়, মধ্য বাজার ও মোরগমহল প্রদক্ষিণ করে নোয়াকান্দি মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।
র্যালিতে আরও উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর জেলা আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মুসলেহ উদ্দিন সুমন, করিমগঞ্জ উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা আবুল কাসেম ফজলুল হক, উপজেলা সেক্রেটারি নাজিম উদ্দিন, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি মাওলানা শফিকুল ইসলাম, করিমগঞ্জ পৌরসভা সভাপতি সাইফুল ইসলাম এবং করিমগঞ্জ উপজেলা ছাত্রশিবির সভাপতি মুসাব্বিরসহ দলীয় নেতাকর্মীরা।
