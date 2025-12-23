তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে ঢাবিতে ছাত্রদলের শুভেচ্ছা মিছিল
তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে শুভেচ্ছা মিছিল করেছে ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেল পৌনে ৪টার দিকে মিছিলটি ঢাবির টিএসসি থেকে শুরু হয়। পরে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে রোকেয়া হলের পার্শ্ববর্তী যাত্রী ছাউনিতে এসে মিছিলটি শেষ হয়।
এসময় ছাত্রদল নেতাকর্মীরা ‘মা মাটি ডাকছে, তারেক রহমান আসছে’, ‘তারেক রহমান বীরের বেশে, আসবে ফিরে বাংলাদেশে’, ‘তিস্তা নদী বহমান, তারেক রহমান’, ‘তারেক রহমান আসছে, বাংলাদেশ হাসছে’সহ নানা স্লোগান দেন।
মিছিল পরবর্তী সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ঢাবি ছাত্রদল সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস বলেন, তারেক রহমান বিগত ১৫ বছর বিদেশে বসে এ দেশের ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমাদের অধীর আগ্রহের অবসান ঘটিয়ে তিনি অচিরেই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতে যাচ্ছেন। আমরা তার এ প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানাই।
তিনি বলেন, তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশকে একটি সাম্য, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য ছাত্রদলের সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি।
ঢাবি ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন বলেন, ১৭ বছরের নির্বাসিত জীবন শেষে আগামী ২৫ ডিসেম্বর তারেক রহমান দেশে প্রত্যাবর্তন করতে যাচ্ছেন। আমরা মনে করি তার এ আগমনে এ দেশে গণতন্ত্রের নতুন দ্বার খুলবে। দেশ আবার গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাবে।
