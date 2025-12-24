  2. ক্যাম্পাস

তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন: বাস-ট্রেনে করে ঢাকামুখী চবি ছাত্রদল

প্রকাশিত: ০৩:৩৬ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন: বাস-ট্রেনে করে ঢাকামুখী চবি ছাত্রদল

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে নেতাকর্মীদের ঢাকা যেতে দুটি স্পেশাল বাসের ব্যবস্থা করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শাখা ছাত্রদল।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুরে জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন শাখা ছাত্রদলের সভাপতি আলাউদ্দিন মহসিন।

তিনি বলেন, ‌‘দল থেকে বাসের ব্যবস্থা করেছে। চট্টগ্রাম মহানগরের সঙ্গে সমন্বয় করে দুটি বাস এবং ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব পরিবহন ব্যবস্থায় সহায়তা করছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন।’

চবি শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান জাগো নিউজকে বলেন, ‘ঢাকায় যেতে বাস ও ট্রেনের ব্যবস্থা রয়েছে। এরইমধ্যে দুটি বাস চলে গেছে। আজ আমাদের জন্য ট্রেনের ৩টি বগি বরাদ্দ রয়েছে।’

