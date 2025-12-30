জকসু নির্বাচনের দাবিতে প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও

  2. ক্যাম্পাস

প্রকাশিত: ১০:২৭ এএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
জকসু ও হল সংসদ নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী ছাত্র সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদ ও দ্রুত নির্বাচনের দাবিতে প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ করছেন শিক্ষার্থীরা।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকাল ৯টার দিকে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও করেন। এসময় শিক্ষার্থীরা ‘ভুয়া ভুয়া’; ‘ভোট স্থগিত মানি না’; ‘প্রশাসনের হঠকারী সিদ্ধান্ত মানি না, মানবো না’—সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।

ইসলামি ছাত্র আন্দোলন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য প্রার্থী আশিকুর রহমান বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। তবে আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছি। এখন প্রশাসন আমাদের নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। এমন হঠকারী সিদ্ধান্ত আমরা মানি না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আমাদের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা করেনি।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের মতামত উপেক্ষা করে একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও সম্মতি ছাড়া ছাত্র সংসদ ও হল সংসদের ভোট স্থগিত করা গণতান্ত্রিক চর্চার পরিপন্থি। দ্রুত মধ্যে নির্বাচন আয়োজনের দাবিতে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

এদিকে আজ সকাল ৮ টা ৩০ মিনিট থেকে জকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরুর কথা ছিল। তবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে নির্বাচন স্থগিত করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

