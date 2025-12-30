জকসু নির্বাচন স্থগিত, সিদ্ধান্তহীনতায় শিক্ষার্থীরা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচন স্থগিতের ঘোষণার পর তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ শুরু হওয়ায় দ্বিধায় পড়েছেন শিক্ষার্থীরা। ভোট দিতে সকাল থেকেই ক্যাম্পাসে উপস্থিত হলেও এখন তারা ভোটের অপেক্ষায় থাকবেন নাকি ক্যাম্পাস ত্যাগ করবেন তা নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় আছেন।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে নির্বাচন স্থগিতের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ক্যাম্পাসজুড়ে তৈরি হয় অনিশ্চয়তা। শিক্ষার্থীরা বলছেন, নির্বাচন হোক বা স্থগিতই থাকুক, যে সিদ্ধান্ত আসুক না কেন তা দ্রুত ও স্পষ্টভাবে আসা উচিত।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আফসানা বলেন, ভোট দেওয়ার জন্য দূর থেকে এসেছি। ক্যাম্পাসে এসে শুনলাম ভোট স্থগিত। এখন চলে যাবো নাকি থাকবো বুঝতে পারছি না।
সানজিদা নামে আরেক শিক্ষার্থী বলেন, প্রশাসন নির্বাচন স্থগিত করেছে, আবার নির্বাচনের দাবিতে প্রার্থী-শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ চলছে। শেষ পর্যন্ত কী হয় দেখা যাক। কিন্তু যেটিই হোক সিদ্ধান্ত দ্রুত আসা উচিত।
এর আগে এক জরুরি সিন্ডিকেট সভায় জকসু নির্বাচন স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে নিশ্চিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম। আজ সকাল সোয়া ৯টায় নির্বাচন স্থগিতের এ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুত নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে।
এ প্রতিবেদন লেখার সময় বেলা পৌনে ১১টার দিকেও নির্বাচন আদায়ে ভিসি ভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ করছিলেন শিক্ষার্থীরা।
