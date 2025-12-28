৯ দিনের শীতকালীন ছুটি পাচ্ছেন জাবি শিক্ষার্থীরা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) শীতকালীন ছুটি আগামী ১৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। ছুটি চলবে আগামী ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত। এতে শুক্র ও শনিবারের ছুটি মিলিয়ে সর্বমোট ৯ দিনের ছুটি পাচ্ছে জাবি শিক্ষার্থীরা।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ড. এ বি এম আজিজুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, শীতকালীন ছুটিতে আগামী ১৮ জানুয়ারি থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।
উল্লেখ্য, গত ৯ ডিসেম্বরে একটি অফিস আদেশে একাডেমিক ক্যালেন্ডারে নির্ধারিত ছুটি স্থগিত করে পুনরায় নির্ধারণ করা হবে বলে জানানো হয়।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এনএইচআর/জেআইএম