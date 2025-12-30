খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে জকসু নির্বাচন স্থগিত

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৯ এএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী ছাত্র সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম সিন্ডিকেট মিটিং শেষে এ তথ্য জানান।

এর আগে, ৮ টা ৩০ মিনিটে ভোটগ্রহণ শুরুর নির্দেশনা থাকলেও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া মৃত্যুর খবরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভা আহ্বান করা হয়। এসময় সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত জানানোর কথা জানায় প্রশাসন।

