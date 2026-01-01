  2. ক্যাম্পাস

লিংক রোড বন্ধ

চবির ভর্তি পরীক্ষার্থীদের বিকল্প পথ ব্যবহারের নির্দেশ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৮ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ‌‘ডি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার দিন ভাটিয়ারী-হাটহাজারী লিংক রোড সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে। আগামী ৩ জানুয়ারি (শনিবার) বাংলাদেশ মিলিটারি অ্যাকাডেমির (বিএমএ) উদ্যোগে আয়োজিত ‘ভাটিয়ারী ইন্টারন্যাশনাল ম্যারাথন’ উপলক্ষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) বিকেলে চবি প্রক্টর অধ্যাপক ড. হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ৩ জানুয়ারি বাংলাদেশ মিলিটারি অ্যাকাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত ভাটিয়ারী ইন্টারন্যাশনাল ম্যারাথন উপলক্ষে ভাটিয়ারী–হাটহাজারী লিংক রোড সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে। একই দিনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ডি’ ইউনিটের ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এ কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রের ভর্তি পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের ভাটিয়ারী–হাটহাজারী লিংক রোড এড়িয়ে বিকল্প সড়ক ব্যবহার করে ক্যাম্পাসে আসার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

