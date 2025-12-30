  2. ক্যাম্পাস

ধৈর্য-সহনশীলতার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে টেকসই করা সম্ভব: ঢাবি উপাচার্য

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫০ এএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান/ছবি: সংগৃহীত

 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, গণতন্ত্র কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য নয়, বরং এটি একটি ধারাবাহিক ও চলমান প্রক্রিয়া। এই পথে নানা অনিশ্চয়তা থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমেই গণতন্ত্রকে টেকসই ও শক্তিশালী করা সম্ভব।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) ঢাবির সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিয়ে আন্তর্জাতিক আন্তঃবিষয়ক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলন হচ্ছে।

উপাচার্য বলেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রূপান্তর বলতে মূলত রাজনৈতিক ও সামাজিক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হওয়ার বিষয়টিকেই বোঝানো হয়, যার কোনো সহজ বা দ্রুত সমাধান নেই।

তিনি উল্লেখ করেন, নির্বাচনব্যবস্থা, সংস্কারের ধারাবাহিকতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার- এসব জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে হলে বহুমাত্রিক ও আন্তঃবিষয়ক আলোচনার প্রয়োজন। এ ধরনের সম্মেলন গণতন্ত্রকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধাবনের সুযোগ সৃষ্টি করে।

ঢাবি উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলাদেশ একটি সহনশীল ও আশাবাদী জাতি হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়েছে। এই সম্মেলন দেশের গণতান্ত্রিক যাত্রাকে নতুন আলোয় মূল্যায়নের পাশাপাশি একটি দীর্ঘমেয়াদি বুদ্ধিবৃত্তিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান।

আয়োজকদের তথ্যমতে, সম্মেলনের জন্য জমা পড়া প্রায় ১৬৫টি গবেষণাপত্রের মধ্য থেকে বাছাই করে ৬৭টি উপস্থাপনের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। এতে অনলাইনে প্রায় ২০টি দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করছেন এবং প্রায় ৩৫টি দেশ এ সম্মেলনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

