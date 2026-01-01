রাবি শিবিরের সভাপতি মুজাহিদ, সেক্রেটারি মেহেদী
ইসলামী ছাত্রশিবির রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখার নতুন কমিটি ঘোষণা করেছে। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মুজাহিদ ফয়সাল ও সেক্রেটারি জেনারেল মনোনীত হয়েছেন হাফেজ মেহেদী হাসান।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) দুপুর আড়াইটায় ছাত্রশিবিরের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজের এক বিবৃতিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্যদের নিয়ে বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সদস্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৬ সেশনের জন্য শাখা সভাপতি নির্বাচনের জন্য সদস্য সমাবেশে কেন্দ্রীয় সভাপতি স্বাক্ষরিত ব্যালট পেপারে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।
ভোট গণনা শেষে সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত মুজাহিদ ফয়সালকে সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করেন এবং নবনির্বাচিত সভাপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান। সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে নবনির্বাচিত সভাপতি মুজাহিদ ফয়সাল শাখা সেক্রেটারি হিসেবে হাফেজ মেহেদী হাসানকে মনোনীত করেন।
শিবির সূত্রে জানা যায়, নব নির্বাচিত সভাপতি মুজাহিদ ফয়সাল বিগত কমিটির সেক্রেটারির দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১৬–১৭ সেশনের শিক্ষার্থী। বর্তমানে তিনি এমফিলে অধ্যয়নরত।
অন্যদিকে নির্বাচিত সেক্রেটারি জেনারেল মেহেদী হাসান বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের ২০১৮–২০১৯ সেশনের শিক্ষার্থী। নতুন নেতৃবৃন্দ শিগগির পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করবেন।
সদস্য সম্মেলনে ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্পাদক ইব্রাহিম হোসেন, সদ্য বিদায়ি সভাপতি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
মনির হোসেন মাহিন/আরএইচ/এমএস