  2. ক্যাম্পাস

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ দিনের শোক কর্মসূচি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৮ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) প্রশাসন। তার স্মরণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তিন দিনের শোক কর্মসূচি ও পূর্বনির্ধারিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন স্থগিতসহ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. শেখ গিয়াস উদ্দিনের সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন-২০২৫ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে; ৩১ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত টানা তিন দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে; সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণ ছুটি ঘোষণার প্রেক্ষিতে ৩১ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, মরহুমার জানাজায় শরিক হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বিশেষ পরিবহন বা বাসের ব্যবস্থা করা হয়; ১ জানুয়ারি সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে, তবে প্রশাসনিক দপ্তরগুলো যথারীতি খোলা থাকবে; ২ জানুয়ারি শুক্রবার বাদ জুমা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে তার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া পরবর্তী সময়ে তার বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্মের ওপর একটি বৃহৎ আলোচনা সভা হবে।

