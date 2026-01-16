আজ টিএসসিতে কাওয়ালি সন্ধ্যা

আজ টিএসসিতে কাওয়ালি সন্ধ্যা
আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) টিএসসিতে কাওয়ালি সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় টিএসসিতে সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন ডাকসুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ। সংবাদ সম্মেলনে ডাকসুর কার্যনির্বাহী সদস্য আফসানা আক্তারও উপস্থিত ছিলেন।
মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ জানান, কাওয়ালি সন্ধ্যায় দেশের প্রখ্যাত কাওয়ালি শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করবেন। পাশাপাশি ২০২২ সালের হামলার শিকার শিল্পীরাও এ আয়োজনে কাওয়ালি পরিবেশন করবেন।
আরও পড়ুন
টিএসসির কাওয়ালি কনসার্টে ছাত্রলীগের হামলা
তিনি জানান, পবিত্র শবে মেরাজ উপলক্ষে শুক্রবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হবে।
২০২২ সালে টিএসসিতে শিক্ষার্থীদের আয়োজিত একটি কাওয়ালি সন্ধ্যায় বিনা উসকানিতে হামলার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় জড়িত ছিল ছাত্রলীগ (বর্তমানে নিষিদ্ধঘোষিত)।
ঘটনার চার বছর পেরিয়ে গেলেও হামলাকারীদের বিচার না হওয়ায় প্রতিবাদস্বরূপ কাওয়ালি সন্ধ্যার আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে ডাকসু।
এফএআর/বিএ