শিবির সমর্থিত প্যানেল
শাকসু নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীরা
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার শুধু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রয়েছে বলে জানিয়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘দুর্বার সাস্টিয়ান ঐক্য’ প্যানেলের প্রার্থীরা।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন প্যানেলের ভিপি প্রার্থী দেলওয়ার হাসান শিশির।
শিশির বলেন, “আজ সকালে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতারা তিন দাবিতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করেন। এরমধ্যে শাকসু নির্বাচনের অনুমতি দিয়ে ইসির প্রজ্ঞাপনকে ‘বিতর্কিত’ আখ্যা দিয়ে প্রত্যাহারের দাবিও রয়েছে। আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই, শাকসু নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ‘মব’ করে চাপিয়ে দেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের ভেতরে ঢুকবে না।”
এসময় ‘দুর্বার সাস্টিয়ান ঐক্য’ প্যানেলের পক্ষ থেকে দুটি দাবি দফা তুলে ধরেন তিনি। দাবি দুটি হলো—
১. শাকসু নির্বাচন নিয়ে হাইকোর্টে যে বা যারা রিট করছেন, এই রিটের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে হবে; এবং
২. আগামী ২০ জানুয়ারিতেই শাকসু নির্বাচন বাস্তবায়ন করতে হবে।
শাকসু নির্বাচন স্থগিতের দাবিতে ঢাকায় ছাত্রদলের নির্বাচন কমিশন ঘেরাও কর্মসূচির প্রতিবাদে দুপুরে শাবিপ্রবি ক্যাম্পাসে বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন।
