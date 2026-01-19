বিদ্যুৎ-পানির লাইন বন্ধের হুমকি
রাত ৯টার মধ্যে শাকসুর নিশ্চয়তা দিতে না পারলে পদত্যাগের আন্দোলন
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যাললের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে আজ রাত ৯টার মধ্যে নিশ্চয়তা দিতে না পারলে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাত ৮টায় প্রশাসনিক ভবন-১-এর সামনে এই ঘোষণা দেন শাকসুর স্বতন্ত্র জিএস প্রার্থী পলাশ বখতিয়ার।
পলাশ বখতিয়ার বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যদি রাত ৯টার মধ্যে প্রধান উপদেষ্টার কাছ থেকে শাকসু নির্বাচন আযোজনের অনুমতি আনতে না পারে; আমরা বিদ্যুৎ, পানির লাইন ও খাবার বন্ধ করে দেবো। আমরা আগেই বলেছিলাম, আপনারা ২০ জানুয়ারি শাকসু নির্বাচন দিতে পারবেন না। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল তাদের লাশের ওপর দিয়ে হলেও ২০ জানুয়ারি নির্বাচন হবে। তারা কথা রাখতে পারেননি। ফলে নিজেরা ক্ষমতায় থাকার অধিকার হারিয়ে ফেলেছেন। আপনারা আগামীকাল নির্বাচন দিতে না পারলে পদত্যাগ করবেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘জুলাইয়ের পরে যারা জুলাইয়ের চেতনা ধরে রাখতে পারবেন না, তাদেরকে আমরা ক্ষমতায় থাকতে দেবো না। রাত ৯টার মধ্যে আগামীকলের শাকসু নির্বাচনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত আনতে না পারলে আমরা কঠোর আন্দোলন যাবো। সেটি হবে প্রশাসনের পদত্যাগের আন্দোলন।’
এর আগে দুপুর সাড়ে ১২টায় প্রশাসনিক ভবনে তালা দেন শিক্ষার্থীরা। এরপর থেকে দীর্ঘ সাড়ে আট ঘণ্টাব্যাপী অবরুদ্ধ হয়ে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী, উপ-উপাচার্য ড. মো. সাজেদুল করিম ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ইসমাইল হোসেন।
এসএইচ জাহিদ/এসআর/জেআইএম