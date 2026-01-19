তিন শিক্ষার্থীর রিটে স্থগিত শাকসু নির্বাচন, উত্তাল ক্যাম্পাস
ভোট গ্রহণের একদিন আগে উচ্চ আদালতের রায়ে স্থগিত হয়েছে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। মাত্র ২০ ঘণ্টা আগে আদালতের এমন রায়ে পণ্ড হয়ে যায় ভোট উৎসব। এতে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে ক্যাম্পাস।
এই অবস্থায় রিটকারী ও নির্বাচনের স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী মো. মমিনুর রশীদ শুভকে শাবিপ্রবি ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত করেছেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। তবে জানা গেছে, শুধু মমিনুর রশীদ শুভ নয়, রিটকারীদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও দুই শিক্ষার্থী রয়েছেন।
রিটকারী তিন শিক্ষার্থী হলেন ২০১৮–১৯ শিক্ষাবর্ষের পদার্থবিদ্যা বিভাগের ও শাহপরান হলের শিক্ষার্থী মো. মমিনুর রশীদ শুভ ২০২০–২১ শিক্ষাবর্ষের গণিত বিভাগের ও সৈয়দ মুজতবা আলী হলের শিক্ষার্থী মো. রকিবুল হাসান রতন এবং একই শিক্ষাবর্ষের সমাজকর্ম বিভাগের ও শাহপরান হলের শিক্ষার্থী হাবিবুর রহমান হাসান।
রিটকারীদের পক্ষের আইনজীবী সূত্রে জানা গেছে, গত ১৮ জানুয়ারি এই তিন শিক্ষার্থী আবেদনকারী হিসেবে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ৮৫২ নম্বর একটি রিট পিটিশন দাখিল করেন। রিট আবেদনে ১৫ জানুয়ারি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের (ইসির) নির্বাচন ব্যবস্থাপনা–২ অধিশাখার উপ-সচিবের স্বাক্ষরে জারি করা একটি চিঠির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়।
চিঠির মাধ্যমে ২০ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে শাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
সোমবার রিটের শুনানিতে শাবিপ্রবির শাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন চার সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেন হাইকোর্ট। বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন।
আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল, ব্যারিস্টার রাশনা ইমাম ও ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান আসাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হোসাইন লিপু। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক।
রিটকারীদের পক্ষের আইনজীবী মো. মোসলেম উদ্দিন বলেন, শাকসু নির্বাচন স্থগিত চেয়ে তিনজন শিক্ষার্থী রিট করেছিলেন। রিটের শুনানিতে বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ চার সপ্তাহের জন্য নির্বাচন স্থগিত করেছেন।
