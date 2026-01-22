ঢাবিতে ‘আর্ট ফর ইক্যুয়ালিটি’ শীর্ষক সেমিনার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ‘আর্ট ফর ইক্যুয়ালিটি: দি ক্যানভাস অব জেন্ডার জাস্টিস’ শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) ঢাবির চারুকলা অনুষদের ওসমান জামাল মিলনায়তনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঢাবির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন।
নেদারল্যান্ডস দূতাবাস, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও জাগো ফাউন্ডেশনের যৌথ সহযোগিতায় ‘আর্ট ফর ইক্যুয়ালিটি’ শীর্ষক ৩ দিনব্যাপী শিল্পকর্ম প্রদর্শনী, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের অংশ হিসেবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজির ডা. এস এ শিবলী শাহেদ রচিত মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক নাহিন মাহমুদ। আলোচনায় অংশ নেন চারুকলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক এ এ এম কাওসার হাসান, বিভাগীয় সহকারী অধ্যাপক নিফাত সুলতানা ও সঞ্জয় কুমার দে। সঞ্চালন করেন বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক মেরাজী আশা ঐশী।
প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, শিল্পকলার ইতিহাসে নারী শিল্পীদের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পকলার নানা শাখায় তাদের ঋদ্ধিমান বিচরণ ও অবদান রয়েছে। নারী শিল্পীদের বিভিন্ন সময় সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে তারা নিজেদের পথ চলেছেন এবং ভবিষ্যৎ নারী শিল্পীদের পথ দেখিয়েছেন। প্রতিভার কোনো লৈঙ্গিক পরিচয় নেই। মানুষের সৃজনশীলতার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে মস্তিষ্ক এবং হাতের ক্রিয়াশীলতার সমন্বয়ের মাধ্যমে।
উল্লেখ্য, জয়নুল গ্যালারিতে ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯০ জন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও খ্যাতিমান শিল্পীর ৯০টি শিল্পকর্ম ও একটি ডিজিটাল ক্যাটালগ প্রদর্শিত হচ্ছে। গতকাল বুধবার (২১ জানুয়ারি) শুরু হওয়া এই প্রদর্শনী চলবে আগামীকাল শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত প্রদর্শনী সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
