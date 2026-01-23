শিক্ষাবৃত্তি পেলেন ঢাবির ১৫০ শিক্ষার্থী
আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্টের অর্থায়নে দ্বিতীয়বারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের প্রথম বর্ষের (২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ) মেধাবী ও অসচ্ছল ১৫০ জন নিয়মিত শিক্ষার্থীকে মাসিক পাঁছ হাজার টাকা করে এক বছরের জন্য শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে তিন মাসের এককালীন বৃত্তির অর্থ বিতরণ করা হয়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্টের ট্রাস্টি মনোয়ারা বেগম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ এবং ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের মধ্য দিয়েই এর ভিত্তি শক্তিশালী হয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মৌলিক দায়িত্ব। এক্ষেত্রে করপোরেট প্রতিষ্ঠান ও সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ সংস্থাগুলোর সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
তিনি বলেন, আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্টের এই শিক্ষাবৃত্তি শুধু আর্থিক সহায়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি শিক্ষার্থীদের সার্বিক অর্জনের স্বীকৃতি এবং তাদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। অনেক শিক্ষার্থীর জন্য এ ধরনের প্রণোদনা শিক্ষাজীবন চালিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।
সভাপতির বক্তব্যে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বড় অংশের শিক্ষার্থী প্রান্তিক ও অসচ্ছল পরিবার থেকে আসা। সীমিত আর্থিক সক্ষমতার কারণে অনেকক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। যার ফলে কেউ কেউ পড়াশোনা থেকে ঝরে পড়ে বা কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জনে ব্যর্থ হয়।
তিনি বলেন, শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমকে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই করতে একটি স্থায়ী ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, যেন ভবিষ্যতেও এ ধরনের সহায়তা অব্যাহত থাকে।
এফএআর/এমকেআর