‘মববিরোধী’ থিমে ঢাবির জগন্নাথ হলে সরস্বতী পূজার মণ্ডপ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) জগন্নাথ হলের সরস্বতী পূজায় এবার ব্যতিক্রমী বার্তা তুলে ধরা হয়েছে। পূজামণ্ডপে ‘মবতন্ত্রবিরোধী’ থিম ব্যবহার করে সামাজিক সহিংসতা ও উগ্রতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আয়োজিত জগন্নাথ হলে এই ব্যতিক্রমী মণ্ডপ দেখা যায়।
মণ্ডপজুড়ে বিভিন্ন প্রতীকী শিল্পকর্ম ও পোস্টারের মাধ্যমে ‘মব জাস্টিস’, গুজবনির্ভর সহিংসতা এবং দলবদ্ধ উন্মাদনার ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরা হয়। আয়োজকদের ভাষ্য, ধর্মীয় উৎসবের মধ্য দিয়ে মানবিক মূল্যবোধ, সহনশীলতা ও যুক্তিবোধের পক্ষে অবস্থান নেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।
আয়োজকরা জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের উদ্যোগে তৈরিকৃত এই মণ্ডপে ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি জানিয়ে জলপাই গাছের ছোট ডাল, সাংস্কৃতি সংগঠনের ভবনে হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে ভাঙা হারমোনিয়াম, চা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির দাবি জানিয়ে চা সংগ্রহের পাত্র ও একতারা রাখা হয়েছে।
আয়োজকদের একজন সৌভিক রোহিত বলেন, বাংলাদেশের সব ধরনের মব কালচার, পত্রিকা অফিসে হামলা, এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিংসহ (বিচার বহির্ভূত হত্যা) সব অন্যায় ও মব হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা এই মণ্ডপটি তৈরি করেছি।
এফএআর/এএমএ