তৃতীয়বারের মতো সরস্বতী পূজার পৌরোহিত্যে সমাদৃতা

তৃতীয়বারের মতো সরস্বতী পূজার পৌরোহিত্যে সমাদৃতা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ইংরেজি বিভাগ আয়োজিত সরস্বতী পূজায় টানা তৃতীয়বারের মতো পৌরোহিত্য করেছেন এক নারী। তিনি ২০২৪ সালে প্রথমবারের মতো এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) ক্যাম্পাসের প্রজন্ম চত্বরে ইংরেজি বিভাগের মণ্ডপে এ ব্যতিক্রমী চিত্র দেখা যায়। সেখানে পূজা পরিচালনা করেন বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের সাবেক শিক্ষার্থী সমাদৃতা ভৌমিক। তিনি বর্তমানে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসেবে কর্মরত।
বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থীরা। সুস্মিতা নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘নারী হয়ে পূজায় পৌরোহিত্যের বিষয়টি আমরা ইতিবাচক পরিবর্তন হিসেবে দেখছি। নারীরা পিছিয়ে থাকবে কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আমরা এ জায়গাটিতে ব্যতিক্রম। বিদ্যার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কোনো ভেদাভেদ নেই, তাই পূজার ক্ষেত্রেও তা থাকা উচিত নয়।’
এ বিষয়ে সমাদৃতা বলেন, ‘এবার নিয়ে তিনবার হলো। আমার বন্ধু-বান্ধব, সিনিয়র-জুনিয়রসহ শিক্ষকদের ইতিবাচক সাড়া পেয়েছি। সবাই সহযোগিতা করেছেন। আর শাস্ত্রীয়ভাবেও কোনো বাধা নেই। নারীরা পিছিয়ে থাকবে না। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি শুরু করেছি, এভাবে অন্যরাও শুরু করবেন।’
