ফরিদপুরে শ্রেণিকক্ষে একসঙ্গে ৯ স্কুল শিক্ষার্থী অসুস্থ
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে একটি স্কুলের ৯ শিক্ষার্থীর একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ে। চিকিৎসা শেষে তারা কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেও এর কারণ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে রহস্য।
বুধবার (৬ আগস্ট) উপজেলার সাতৈর ইউনিয়নের জয়নগর জুনিয়র হাইস্কুলে এ ঘটনা ঘটে।
বিদ্যালয় ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বিদ্যালয়টিতে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষকের সংখ্যা দশ জন এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা সাড়ে ৬০০। বেলা ১১টার দিকে পাঠদান চলাকালে বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণির রিতু, মিম, হানিফা, হাফেজা, সামিয়া, অথৈসহ ৯ ছাত্রী রহস্যজনক কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে বমি, মাথা ঘোরানো ও চেতনাহীনতার উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত তাদের চিকিৎসকের কাছে নেওয়া হয়। কেউ স্থানীয় চিকিৎসায় আবার কেউ ফরিদপুরে উন্নত চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠে।
মো. হাফিজুর রহমান নামে একজন অভিভাবক বলেন, ‘আমার মেয়ে হাফিজা ও ভাতিজি সামিয়া দুজন ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী। সকালে তারা খাবার খেয়ে স্কুলে যায়। স্কুল চলাকালে হঠাৎ মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে যায়। এসময় একই ভাবে আরও কয়েক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে। অন্যরা স্থানীয় চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলেও আমার ভাতিজিসহ তিনজনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।’
দেলোয়ার হোসেন নামে এক অভিভাবক বলেন, ‘মাঝেমধ্যে স্কুলে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্মদিন পালন করা হয়। ঘটনার দিনও ক্লাসে পাঠদান বন্ধ রেখে মিমি নামে এক শিক্ষার্থীর জন্মদিনের অনুষ্ঠান চলছিল। এ অনুষ্ঠানের খাবার খেয়ে মেয়েরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ ঘটনার জন্য প্রধান শিক্ষক পরিমল ব্যানার্জির গাফিলতিকে দায়ী করেন দেলোয়ার হোসেন।’
এ বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে জয়নগর জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক পরিমল ব্যানার্জি জাগো নিউজকে বলেন, ‘ঘটনার দিন স্কুলে কোনো জন্মদিন পালন করা হয়নি। ইতিপূর্বে জন্মদিন পালন করা হলেও সেটা হয়েছে ছুটির পর। না খেয়ে স্কুলে আসার কারণে মেয়েরা অসুস্থ হয়ে পড়ে।’
এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার মুহাম্মদ আবু আহাদ মিয়া জাগো নিউজকে বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অন্য কেউ আমাকে জানাননি। এখনই খোঁজ খবর নিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।’
এন কে বি নয়ন/আরএইচ/জিকেএস