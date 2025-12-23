বাসাবাড়ির মালামালবোঝাই পিকআপ থেকে ৪৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার, আটক ২

বাসাবাড়ির মালামালবোঝাই পিকআপ থেকে ৪৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার, আটক ২
যশোরে বাসাবাড়ির মালামাল ভর্তি একটি মিনি পিকআপ থেকে ৪৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে ডিবি পুলিশ। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে যশোর শহরতলীর খয়েরতলা ট্রাস্ট ফিলিং স্টেশনের সামনে থেকে তাদের আটক করা হয়।
আটকরা হলেন, কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী সীমান্ত এলাকার আড়িয়ারকুঠি গুছিডাঙা গ্রামের আব্দুল হাই মণ্ডলের ছেলে ফরিদুল ইসলাম ও একই এলাকার আরিফ হোসেনের ছেলে দুলাল।
যশোর ডিবি পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার দুপুরে খয়েরতলা ট্রাস্ট ফিলিং স্টেশনের সামনে একটি মিনি পিকআপ থামিয়ে তল্লাশি করা হয়। পিকআপটি বাসাবাড়ির মালামালবোঝাই ছিল। এই পিকআপের ভেতরে থাকা একটি খাটের মধ্যে লুকিয়ে রাখা একটি বস্তা জব্দ করা হয়। বস্তাটি খুলে ৪৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয় ও ঘটনাস্থল থেকেই দুজনকে আটক করে পুলিশ।
এছাড়া পিকআপের চালক জাহিদ হোসেন ও হেলপার পারভেজ ইসলাম আপেলকেও হেফাজতে নেয়া হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানান, ‘ট্রাক লাগবে’ নামের একটি অ্যাপের মাধ্যমে পিকআপটি ভাড়া নেওয়া হয়। মালিকের নির্দেশ অনুযায়ী ভুরুঙ্গামারী সীমান্ত এলাকা থেকে মালামাল লোড করা হয়। ওই মালামাল একজন ব্যক্তি তার বোনের বাড়িতে নিয়ে যাবেন বলে জানালে তারা সেটি যশোরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আসেন।
এ বিষয়ে ডিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এসআই আবু হাসান জানান, মাদক পাচারের ঘটনায় চালক ও হেলপার জড়িত নন। পিকআপে থাকা আটক দুজনই মূলত এই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া এই গাঁজার চালানের সঙ্গে আরও তিনজনের সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া গেছে। তাদের নামেও মামলা করা হবে।
