হাসপাতালের অব্যবস্থাপনা দূর করাসহ বিভিন্ন দাবিতে ‘বরিশাল ব্লকেড’

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:১১ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
বরিশালের ‎শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালের অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ১১তম দিনে সড়ক অবরোধের মাধ্যমে ‘বরিশাল ব্লকেড’ কর্মসূচি পালন করেন আন্দোলনকারীরা।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে এক ঘণ্টা নগরীর নথুল্লাবাদ মোড়ে এই ‘বরিশাল ব্লকেড’ কর্মসূচি পালন করা হয়।

এতে ঢাকা বরিশাল মহাসড়কের যান চলাচল কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। তবে অবরোধ চলাকালে অ্যাম্বুলেন্সসহ জরুরি যানবাহনের চলাচল নির্বিঘ্ন রাখতে আন্দোলনকারীরা ইমার্জেন্সি লেন তৈরি করে যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন।

jagonews24

আন্দোলনকারী বিএম কলেজের শিক্ষার্থী সাইফুল সৈকত বলেন, ‘সারাদেশের স্বাস্থ্য খাতের অব্যবস্থা, ভোগান্তি ও হয়রানির বিরুদ্ধে বরিশালের ছাত্রসমাজ ও বরিশালবাসীকে সঙ্গে নিয়ে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। চিকিৎসা একটি মৌলিক অধিকার; এ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শের-ই-বাংলা মেডিকেলের সব ধরনের সিন্ডিকেট ভেঙে সংস্কার করা এখন সময়ের দাবি, যাতে প্রতিটি সাধারণ মানুষ তার ন্যায্য চিকিৎসাসেবা পায়।’

আন্দোলনের মুখপাত্র নাভিদ নাসিফ জানান, ‘এ আন্দোলন নির্দিষ্ট কোনো দল বা গোষ্ঠীর নয়, এটি সাধারণ মানুষের ন্যায্য দাবির আন্দোলন। যে কোনো পক্ষ থেকে এ আন্দোলনকে বিতর্কিত করার অপচেষ্টা করা হলে তা সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করা হবে।’

সামাজিক আন্দোলনের নেতা ও স্বাস্থ্যখাত আন্দোলনের পথিকৃৎ মহিউদ্দিন রনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘১১ দিন পার হয়ে গেলেও বরিশালবাসীর আর্তনাদ এখনো মন্ত্রণালয় পর্যন্ত পৌঁছায়নি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের টনক এখনো নড়ে না। যদি শেবাচিমে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের ওপর দুর্নীতি, ভোগান্তি, অবহেলা চলতে থাকে। তাহলে এ আন্দোলন আরও কঠোর ও ব্যাপকতর রূপ নিতে বাধ্য হবে।’

