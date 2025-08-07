পাবনায় ভেজাল পণ্য তৈরির অপরাধে দুজনের কারাদণ্ড
পাবনায় ভেজাল পণ্য তৈরির অপরাধে দুজনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একইসঙ্গে তাদের এক লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকালে জেলার ফরিদপুর উপজেলার গোপালনগরে অভিযান চালিয়ে এ আদেশ দেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সানাউল মোর্শেদ।
আদালত সূত্র জানায়, কয়েক বছর উপজেলার গোপাল নগর গ্রামের শফি একটি কারখানা স্থাপন করে ভেজাল বা নকল দুধ তৈরি করে আসছিলেন। সে দুধ স্থানীয় বাজারসহ আশপাশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হতো। এরকম তথ্যের ভিত্তিতে কয়েকবার অভিযান চালালেও আবার তিনি একই কাজ করছেন। বৃহস্পতিবার সকালে ফের তার কারখানায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানে সয়াবিন তেল, ডিটারজেন্ট, ফ্যাট রিমুভার ও বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার করে ভেজাল দুধ তৈরির প্রমাণ মেলে। এসময় ২০ মণ দুধে ভেজাল পাওয়া গেলে সেটি জব্দ করে জনসম্মুখে নষ্ট করা হয়। এ সময় দুজনকে আটক করে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সানাউল মোর্শেদ বলেন, ‘দীর্ঘদিন তিনি এ অবৈধ প্রক্রিয়ায় ভেজাল দুধ তৈরির সঙ্গে সম্পৃক্ত। গত বছর এ কারখানাতে শফিকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। চলতি বছরের গত ২-৩ মাস আগেও এখানে অভিযান চালিয়ে আবারও দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। অবৈধ কাজ আর তিনি করবে না মর্মে মুচলেকা দিলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
এবারের অভিযানে তাকে পাওয়া যায়নি। তবে ভেজাল দুধ তৈরি শ্রমিক শফির ভাই তারেক (৪০) এক বছর ও ভাইয়ের স্ত্রী মুন্নি খাতুনকে (৩০) ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে উভয়কে লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শফি পলাতক থাকায় তাকে পাওয়া যায়নি।
