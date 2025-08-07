  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাটে চাঁদা দাবির অভিযোগে কথিত ৩ সাংবাদিক আটক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বাগেরহাট
প্রকাশিত: ০৭:০২ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
বাগেরহাটে চাঁদা দাবির অভিযোগে কথিত ৩ সাংবাদিক আটক

বাগেরহাটে ভূমি অফিসে চাঁদা দাবির অভিযোগে তিন কথিত সাংবাদিককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুরে তাদের থানায় হস্তান্তর করেন বাগেরহাট সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) এস এম নুরুন্নবী।

আটকরা হলেন, দৈনিক রূপবানী পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার মো. নাসির সরদার, সাপ্তাহিক তথ্যবাণী পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার মো. মোস্তফা শিকদার রনি ও এসটিভি বাংলার ক্রাইম রিপোর্টার মনিরুজ্জামান মনি।

বাগেরহাট প্রেস ক্লাবের সভাপতি মো. কামরুজ্জামান বলেন, ‘সাংবাদিকতা একটি মহান পেশা। অথচ কিছু ব্যক্তি এ পেশার আড়ালে চাঁদাবাজি ও প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছেন। যা প্রকৃত সাংবাদিকদের জন্য লজ্জাজনক ও ক্ষতিকর।’

বাগেরহাটে চাঁদা দাবির অভিযোগে কথিত ৩ সাংবাদিক আটক

বাগেরহাট সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) এস এম নুরুন্নবী বলেন, ‘তারা নিজেদের বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকা এবং অনলাইন টেলিভিশনের সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে ভূমি অফিসে এসে কর্মকর্তাদের কাছ থেকে চাঁদা দাবি করে। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় স্থানীয়দের সহায়তায় আটক করে পুলিশে হস্তান্তর করা হয়।’

বাগেরহাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদ-উল-হাসান বলেন, ‘উপজেলার ভূমি অফিসে চাঁদা দাবির অভিযোগে তিনজনকে আটক করে থানায় আনা হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

নাহিদ ফরাজী/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।