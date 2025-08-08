সাংবাদিক তুহিনের জানাজা, মুসল্লি-সহকর্মীদের বিক্ষোভ
গাজীপুরে নিহত সাংবাদিক আসাদুজ্জমান তুহিনের জানাজা সম্পন্ন হয়েছে।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) বাদ জুমা চান্দনা চৌরাস্তা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার হাজারো মানুষ অংশ নেন। জানাজা শেষে বিক্ষোভ করেন মুসল্লিরা।
জানা যায়, জুমার নামাজ শেষে মুসল্লিরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে ঈদগাহ ময়দানে জড়ো হন। জানাজা শেষে ‘গাজীপুরের সাধারণ মুসল্লি’ ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা হয়।
জানাজার আগে গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম মঞ্জুরুল করীম রনি, ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, এনসিপির উত্তরাঞ্চলের যুগ্ম-মূখ্য সংগঠক আলী নাসের খানসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও পেশাজীবি সংগঠনের নেতারা বক্তব্য দেন।
এদিকে শুক্রবার সকালে গাজীপুরের সাংবাদিক ইউনিয়নের আয়োজনে সাংবাদিক হত্যার ঘটনায় মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা আয়োজন করা হয়। বেলা ১১টায় গাজীপুর প্রেসক্লাবের সামনে এই প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এ সময় গাজীপুরের কর্মরত সাংবাদিকরা দ্রুত সময়ের মধ্যে আসাদুজ্জামান তুহিনকে হত্যার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি জানান। প্রকাশ্যে দিবালোকে গাজীপুরের জনবহুল চৌরাস্তা এলাকায় এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।
সাংবাদিকরা গাজীপুরের বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজ, ছিনতাইকারী, সন্ত্রাসী, মাদক কারবারিদের মদদদাতাদেরও চিহ্নিত করার দাবি করেন।
সাংবাদিকরা বলেন, ঘটনার ১৭ ঘণ্টা অতিক্রম হলেও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। আসামিরা চিহ্নিত, সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এরপরেও গ্রেফতার করতে না পারা প্রশাসনের ব্যর্থতা।
গাজীপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি দৈনিক দিনকালের স্টাফ রিপোর্টার দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে ও সহসভাপতি দৈনিক নয়া দিগন্তের গাজীপুর মহানগর প্রতিনিধি মো. আজিজুল হকের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন দৈনিক ইত্তেফাকের মুজিবুর রহমান, এটিএন বাংলার মাজহারুল ইসলাম মাসুম, বাংলাদেশ প্রতিদিনের খায়রুল ইসলাম, দেশ রূপান্তর ও জাগো নিউজের মো. আমিনুল ইসলাম, চ্যানেল আইয়ের ফজলুল হক মোড়ল, কালের কণ্ঠের শরীফ আহমেদ শামীম, যুগান্তরের শাহ শামসুল হক রিপন, মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের ফারদিন ফেরদৌস, দৈনিক প্রথম আলোর মাসুদ রানা, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশের আবুল হোসেন চৗধুরী, ডিবিসি টিভির মাহমুদা শিকদার, রাইজিং বিডি ও প্রতিদিনের বাংলাদেশের রেজাউল করিম প্রমুখ।
