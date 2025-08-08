মৌলভীবাজার সীমান্ত দিয়ে রোহিঙ্গাসহ ৮ জনকে ঠেলে দিয়েছে বিএসএফ

মৌলভীবাজার সীমান্ত দিয়ে রোহিঙ্গাসহ ৮ জনকে ঠেলে দিয়েছে বিএসএফ
মৌলভীবাজারের বড়লেখা সীমান্ত দিয়ে রোহিঙ্গাসহ আটজনকে বাংলাদেশে ঠেলে দিয়েছে বিএসএফ। শুক্রবার (৮ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার বাতা মোড়াল পুঞ্জি সীমান্ত এলাকা থেকে তাদের আটক করে বিজিবি।
বিয়ানীবাজার ব্যাটালিয়ন ৫২ বিজিবি জানায়, উপজেলার বাতা মোড়াল পুঞ্জি নামক স্থান হতে বিজিবি টহল দল চার বাংলাদেশি ও চার রোহিঙ্গা নাগরিককে আটক করে। তাদের মধ্যে তিনজন পুরুষ, তিনজন নারী ও দুজন শিশু।
বিয়ানীবাজার ব্যাটালিয়ন ৫২ বিজিবি অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, ‘পরিচয় নিশ্চিত হওয়ায় পরবর্তী প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাদের পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে।’
