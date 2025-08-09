  2. দেশজুড়ে

লক্ষ্মীপুরে অস্ত্র-ইয়াবাসহ ৩ যুবক আটক

প্রকাশিত: ০৮:২৭ এএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
লক্ষ্মীপুরে অস্ত্র-ইয়াবাসহ ৩ যুবক আটক

লক্ষ্মীপুরে আগ্নেয়াস্ত্র ও ইয়াবাসহ ৩ যুবককে আটক করেছে যৌথবাহিনী। এসময় কয়েকটি দেশীয় অস্ত্র, টাকা ও একটি পিস্তলের ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাতে লক্ষ্মীপুর পৌরসভার পশ্চিম লক্ষ্মীপুর এলাকার একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটকরা হলেন- আহম্মদ ফারুক রবিন, আহম্মদ আল আরেফিন রিমন ও আহসান আহম্মেদ। আটক রবিন ও রিমন পশ্চিম লক্ষ্মীপুর এলাকার মনির হোসেন মেম্বারের ছেলে এবং এহসান পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ড বাঞ্ছানগর এলাকার তোফায়েল আহম্মদের ছেলে।

সেনাবাহিনী জানায়, অভিযান চালিয়ে ৩ জনকে আটক করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ২টি এলজি পিস্তল, ৩টি রাম দা, ৫টি চাকু, একটি পিস্তলের ম্যাগাজিন, ২টি গুলি, ৮৩ পিস ইয়াবা, একসেট সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম, নগদ ৩৬ হাজার টাকা, মাদক ব্যবসার হিসাবের ৪টি খাতা, এক বান্ডেল ইয়াবা প্যাকেট করার ফুয়েল উদ্ধার করা হয়েছে।

লক্ষ্মীপুরে দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন মো. রাহাত খাঁন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। আটকদের থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। অস্ত্রগুলো দিয়ে তারা মানুষকে ভয়ভীতি দেখাতো।

