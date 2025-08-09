মসজিদের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ, বিএনপি নেতা বহিষ্কার
নেত্রকোনার বারহাট্টায় মসজিদের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে নুরুল ইসলাম টিপন মিয়া (৫০) নামে এক বিএনপি নেতাকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে।
টিপন মিয়া উপজেলার সিংধা ইউনিয়ন বিএনপির সহ-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। তিনি একই ইউনিয়নের মল্লিকপুর গ্রামের মাঝপাড়া এলাকার মৃত হাজি আব্দুল করিমের (চান্দু মিয়া) ছেলে।
শনিবার (৯ আগস্ট) উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশিক আহমেদ কমল এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
এর আগে শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. মোস্তাক আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক আশিক আহমেদ কমল সই করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে উল্লেখ করা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং নীতি ও আদর্শ পরিপন্থি অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বারহাট্টা উপজেলার সিংধা ইউনিয়ন বিএনপির সহ-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক মো. টিপন মিয়াকে দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে।
এলাকাবাসী ও দলীয় সূত্রে জানা গেছে, টিপন মিয়া মাঝপাড়া জামে মসজিদের সভাপতি হন। তারপর মসজিদের দান-অনুদানের টাকা আত্মসাৎ করেন। নিজের ছোট ভাইয়ের ১৪০ শতক জমি জোর করে দখল করে চাঁদা দাবি করে আসছেন। সম্প্রতি গ্রামের নির্মাণাধীন পাকা সড়ক থেকে কয়েক গাড়ি ইটের খোয়া লুট করেন টিপন মিয়া। লিজ নেওয়া নদী থেকে আয়ের টাকা গ্রামের লোকজনকে না দিয়ে আত্মসাৎ করেন। এছাড়া দলীয় প্রভাব ব্যবহার করে এলাকার মানুষকে নানাভাবে হয়রানি করে আসছেন। এসব বিষয়ে ভুক্তভোগীরা মিলে উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বরাবর অভিযোগ করেন। পরে টিপন মিয়াকে শোকজ করা হয়। শোকজের সন্তোষজনক জবাব না দেওয়ায় তাকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়।
টিপন মিয়ার ছোট ভাই মো. রুকন মিয়া বলেন, আমার ১৪০ শতাংশ জমি জোর করে দখল করে রেখেছেন টিপন। তার কারণে জমিতে চাষাবাদ করতে পারছি না। তাকে চাঁদা না দিলে জমি ছাড়বে না। তার কারণে এলাকার মানুষ অশান্তিতে রয়েছে। এদিকে মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, সড়কের ইটের খোয়া লুট, চাঁদাবাজিসহ এমন কোনো কাজ নেই তিনি করছেন না। এমনকি মসজিদের উন্নয়ন কাজেও বিরাট অনিয়ম করেছেন তিনি।
এ বিষয়ে বহিষ্কৃত নেতা টিপন মিয়া বলেন, আমার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আমার সুনাম ক্ষুণ্ণ করতেই প্রতিপক্ষের লোকজন এসব ছড়াচ্ছে।
উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশিক আহমেদ কমল বলেন, বিএনপি অপকর্মে জড়িতদের প্রশ্রয় দেয় না। দলের সুনাম নষ্ট হয় এমন কাজ করলে কোনো ছাড় নয়।
