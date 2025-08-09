  2. দেশজুড়ে

খুলনা

দুদিন পার হলেও ধরা পড়েননি পালিয়ে যাওয়া আসামি

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৫৯ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেল থেকে ইউসুফ (২৩) নামে এক আসামি পালিয়ে যাওয়ার দুদিন পার হলেও এখনো তাকে ধরতে পারেনি পুলিশ। শনিবার (৯ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তাকে গ্রেফতারের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

এর আগে বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ভোর রাতে ইউসুফ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেল থেকে পালিয়ে যান।

পুলিশ জানায়, বুধবার (৬ আগস্ট) দুপুরে আলমনগর মোড় থেকে ২০ পিস ইয়াবাসহ ইউসুফকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এ ঘটনায় রাতেই খালিশপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। রাতে বুকে ব্যথা অনুভব হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ।

খালিশপুর থানার এএসআই মো. নাসির উদ্দিন জানান, বুকে ব্যথার কারণে তাকে জরুরি বিভাগে দেখানো হলে চিকিৎসক তার রোগ শনাক্ত করতে পারেনি। ইউসুফ একেক সময় একেক রকম কথা বলছিলেন। তখন চিকিৎসকের নির্দেশে তাকে মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে রাত সাড়ে ৯টায় প্রিজন সেলে রেখে জিডি করে আমি চলে আসি।

প্রিজন সেলের ইনচার্জ এস আই শামীম রেজা বলেন, ঘটনার সময় প্রিজন সেলে দুজন আসামি ছিল। তাদের মধ্যে একজন রাত সাড়ে ৩টায় বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন জানান। দায়িত্বরত কনস্টেবল রাব্বি আলী তার জন্য প্রিজন সেলের দরজার তালা খুলে দেন এবং তাকে বাথরুমে নিয়ে যান। কিন্তু ভুল করে দরজার তালাটি পুনরায় বন্ধ করতে ভুলে যান। বাথরুম শেষে ফেরত আসার পর দেখা যায় ইউসুফ নেই। বাইরের গেট খোলা থাকায় তিনি পালিয়ে যান।

তিনি আরও বলেন, আসামিকে ধরার জন্য আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আমরা তাকে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা করছি।

এ বিষয়ে জানতে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার জুলফিকার আলী হায়দারের মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি।

আরিফুর রহমান/জেডএইচ/জেআইএম

