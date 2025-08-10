  2. দেশজুড়ে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নদীতে ডুবে প্রাণ গেলো দুই শিশুর

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রকাশিত: ০৮:২৩ এএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে নদীতে ডুবে তানিশা মনি (৫) ও তাবাসসুম (৪) নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (৯ আগস্ট) সন্ধ্যায় উপজেলার গোয়ালনগর ইউনিয়নের কদমতলী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

তানিশা মনি কদমতলী গ্রামের জুনায়েদ মিয়ার মেয়ে এবং তাবাসসুম একই গ্রামের দুলাল মিয়ার মেয়ে।

গোয়ালনগর ইউনিয়ন পরিষদের ২নং ওয়ার্ড সদস্য মিস্টার মিয়া ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে পরিবারের বরাত দিয়ে জানান, গ্রামের চারপাশে বাক-লঙ্গন নদী ঘেরা৷ তানিশা ও তাবাসসুম একই বাড়ির বাসিন্দা। তারা শনিবার সন্ধ্যার দিকে বাড়ির পাশে দোকান থেকে ঝালমুড়ি খেয়ে কদমতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নদীর তীরে ঘাটলায় বসে ছিল। এর কিছুক্ষণ পর নৌকায় থাকা লোকজন নদীর পানিতে কিছু একটা ভাসতে দেখে এগিয়ে গিয়ে দুই শিশুর নিথর দেহ দেখতে পায়। শিশু দুটির মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আবুল হাসনাত মো. রাফি/এফএ/এমএস

