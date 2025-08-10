আসিফ মাহমুদ
ছাত্ররাজনীতির জন্য শিক্ষার্থীবান্ধব রূপরেখা প্রণয়ন দরকার
যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, ৫ আগস্টের পর যেহেতু সব জায়গায় সংস্কার হচ্ছে ছাত্ররাজনীতির বিষয়ে ছাত্রসংগঠনগুলো নিজেরা বসে একটা নতুন রূপরেখায় একমত হওয়া উচিত ছিল। আগামী দিনের ছাত্ররাজনীতির জন্য শিক্ষার্থীবান্ধব সিদ্ধান্ত নিয়ে রূপরেখা প্রণয়ন করা দরকার।
শনিবার (৯ আগস্ট) বিকেলে রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়াম পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
আসিফ মাহমুদ বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবি অনুযায়ী ছাত্ররাজনীতির বিষয়ে ছাত্রসংগঠনগুলো একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারলে শিক্ষার্থী ও ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হতো না। ছাত্র সংগঠনগুলো নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ায় আসতে পারলে এই পরিস্থিতিতে আসতে হতো না। এতে ছাত্ররাজনীতির প্রতি শিক্ষার্থীদের যে বিদ্বেষমূলক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, মুখোমুখি অবস্থান তৈরি করেছে সেটা হতো না।
যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়াম ও খুলনা বা বরিশাল স্টেডিয়ামে আগামী বছর বিপিএল আয়োজন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান।
স্টেডিয়াম পরিদর্শনকালে তিনি প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার আজিম আহমেদ, জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার, পুলিশ সুপার ফারজানা ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।
