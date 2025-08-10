  2. দেশজুড়ে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সার কারখানায় গ্যাস সংযোগের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রকাশিত: ১১:১৭ এএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সার কারখানায় গ্যাস সংযোগের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

কারখানায় গ্যাস সংযোগ ও ‘এক করপোরেশন এক স্কেল’ বাস্তবায়ন চালুর দাবিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিক্ষোভ করেছেন সার কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীরা।

রোববার (১০ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৮টায় আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার অ্যান্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেডের শ্রমিকরা এ বিক্ষোভ করেন।

শ্রমিক ও কর্মচারীরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে সার কারখানা চত্বর প্রদক্ষিণ করে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর এ বিষয়ে স্মারকলিপি দেন।

এএফসিসিএল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি বজলুর রশিদের সভাপতিত্বে সমাবেশের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবু কাউসার, সিনিয়র সহ-সভাপতি আক্তার হোসেন ও সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন অর রশিদ বক্তব্য রাখেন।

এসময় সিবিএ সাধারণ সম্পাদক আবু কাউসার বলেন, আমরা দুটি বিষয় নিয়ে এখনো জড়ো হয়েছি। বাংলাদেশ কেমিক্যাল অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রিজ করপোরেশনের অধীনে আশুগঞ্জ ফার্টিলেইজার অ্যান্ড কেমিক্যাল কোম্পানি রয়েছে। এছাড়াও আরও সার কারখানা রয়েছে। এসব কারখানায় টেকনিশিয়ান ও অপারেটরদেরকে আলাদা একটি স্কেলে বৈষম্যের মধ্যে রাখা হয়েছে। আমাদের একটাই দাবি আমরা বেতন কমিশনে আসতে চাই।

তিনি আরও বলেন, আশুগঞ্জ সার কারখানা দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রেখেছে। কিন্তু বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার এই কারখানার গ্যাস সংযোগ বন্ধ রেখে বিদেশ থেকে উচ্চমূল্যে সার আমদানি করছে। এখন সার কারখানাটি ধ্বংসের পথে। এই কারখানার সঙ্গে মিসরের দুইটি সার কারখানা তৈরি করা হয়েছিল। তারা ১৬০০ মেট্রিক টন থেকে উৎপাদন বাড়িয়ে ২২০০ মেট্রিক টনে নিয়ে গেছে। অথচ শুধু গ্যাস সংযোগের অভাবে আমাদের কারখানা বন্ধ রয়েছে। তিনি দ্রুত কারখানায় গ্যাস সংযোগ চালু করে সার উৎপাদন শুরু করার দাবি জানান।

আবুল হাসনাত মো. রাফি/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।