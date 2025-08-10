রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়
স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে হাটিকুমরুল গোলচত্বরে অবরোধ
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়নের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ ও প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।
রোববার (১০ আগস্ট) বেলা পৌনে এগারোটার দিকে সিরাজগঞ্জ হাটিকুমরুল গোলচত্বর এলাকা অবরোধ করেন তারা। এতে উত্তরাঞ্চলের প্রায় ২২টি জেলার সঙ্গে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।
এর আগে বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে সিরাজগঞ্জ হাটিকুমরুল গোলচত্বর এলাকায় ঘণ্টাব্যাপী এক মানববন্ধনে দাবি আদায়ে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেন শিক্ষার্থীরা। এতে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে এমন কঠোর কর্মসূচি পালন করছেন বলে জানান আন্দোলরত শিক্ষার্থীরা।
হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রউফ এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ করায় যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। তবুও আমরা বিকল্প সড়ক দিয়ে কিছু গাড়ি পারাপারের চেষ্টা করছি।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, পাঁচটি বিভাগে (বাংলা, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সংগীত ও ব্যবস্থাপনা) বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক হাজার ২০০ এর অধিক। ৩৪ জন শিক্ষক, ৫৪ কর্মকর্তা ও ১০৭ জন কর্মচারী নিয়ে শাহজাদপুর মহিলা কলেজ, সাইফুদ্দিন ইয়াহিয়া ডিগ্রি কলেজসহ দুটি ভাড়া বাড়িতে চলছে বিশ্ববিদ্যালয়টির অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম। অথচ নিজস্ব ক্যাম্পাস নির্মাণের প্রকল্প বারবার জমা দিলেও তা এখনো অনুমোদন হচ্ছে না।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থী মিজানুর রহমান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয় ২০১৮ সালে। প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৯ বছর পেরিয়ে গেলেও স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ হয়নি। সরকার এজন্য একটি টাকাও বরাদ্দ দেয়নি। অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৎকালীন জমিদারির অন্তর্গত খাস জমিতেই স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মিত হওয়ার কথা। ভূমি অধিগ্রহণের ঝামেলা ও পরিবেশের কোনোরূপ ক্ষতি ছাড়াই সেখানে নান্দনিক ক্যাম্পাস নির্মাণ সম্ভব। এত বছর পেরিয়ে গেলেও ক্যাম্পাস নির্মাণে কোনো অর্থই বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। পরপর সাতবার ডিপিপি সংশোধন করে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বর্তমান সরকারের ব্যয় সংকোচন নীতিকে বিবেচনায় রেখে সর্বশেষ ৫১৯ কোটি ১৫ লাখ টাকার ডিপিপি উপস্থাপন করে। যা চলতি বছরের ৭ মে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় আলোচিত হয়। পরবর্তীতে ১৬ জুন পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান সরেজমিন পরিদর্শন করেন। তবুও কাজ হচ্ছে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষ সংকট, আবাসন সংকট ও নিরাপত্তাহীনতাসহ নানান সমস্যায় ভুগছেন।
এম এ মালেক/এফএ/এমএস