শাজাহানপুরে প্রাণ ডেইরি ফার্মে ডাকাতি, ৮ গরু লুট

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫৬ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
বগুড়ার শাজাহানপুরে প্রাণ ডেইরি ফার্মের নির্মাণাধীন প্রকল্পে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। সশস্ত্র ডাকাতরা ২৭ জন নিরাপত্তাকর্মী ও কর্মচারীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে হাত-পা বেঁধে আটকে রাখে। এরপর তারা নগদ টাকাসহ প্রায় ২০ লাখ টাকা মূল্যের আটটি গরু লুট করে নিয়ে যায়।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাতে উপজেলার চকভ্যালি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

রোববার (১০ আগস্ট) পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে ১৪ থেকে ১৫ জনের একটি সশস্ত্র ডাকাত দল বগুড়া-নাটোর মহাসড়কের পাশে অবস্থিত প্রাণ ডেইরি ফার্মে হানা দেয়। তারা ফার্মের নিরাপত্তাকর্মী মোয়াজ্জেম হোসেনসহ মোট ২৭ জন কর্মীকে জিম্মি করে। পরে তাদের হাত, পা ও চোখ বেঁধে তিনটি আলাদা কক্ষে আটকে রাখে।

এরপর ডাকাতরা নির্বিঘ্নে লুটপাট চালায়। তারা প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা ধরে ডাকাতি করে নগদ ২০ হাজার টাকা, আটটি গরু এবং অন্যান্য মালামাল নিয়ে পালিয়ে যায়। রাত ১টার দিকে ডাকাতরা চলে যাওয়ার পর এক কর্মচারী কৌশলে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন দিয়ে বিষয়টি জানান।

এ বিষয়ে বগুড়ার শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। ডাকাতির সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

