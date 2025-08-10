গাজীপুর
জুলাই যোদ্ধা তালিকায় অন্তর্ভুক্তির দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ
গাজীপুরে জুলাই যোদ্ধাদের নামের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন বঞ্চিতরা।
রোববার (১০ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত শ্রীপুরের পল্লীবিদুৎ মোড় এলাকায় মহাসড়ক অবরোধ করেন তারা। এ সময় মহাসড়কের দুই পাশের শত শত যানবাহন আটকা পড়ে দীর্ঘ যানজটের তৈরি হয়। দুর্ভোগে পড়েন কয়েক হাজার যাত্রী।
পরে শ্রীপুর থানা পুলিশ অবরোধস্থলে গিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। যথাযথ কর্তৃপক্ষে সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানের আশ্বাস দেন। আশ্বাসের ভিত্তিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা পর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
বিক্ষোভকারীদের মধ্যে নিলয় মৃধা জানান, শ্রীপুরে জুলাই যোদ্ধাদের তালিকা ত্রুটিপূর্ণ। নিজেদের খেয়ালখুশি মতো সেখানে অনেককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকৃত জুলাই যোদ্ধাদের সেখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অনেকে আন্দোলনে না গিয়ে হোঁচট খেয়ে আহত হয়েছেন তাদের নামও সেখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
তিনি বলেন, অবিলম্বে ৪২ জনের তালিকায় থাকা জুলাই যোদ্ধাদের যাচাই-বাছাই করে সেখান থেকে ভুয়াদের নাম বাদ দিয়ে প্রকৃত জুলাই যোদ্ধাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, ‘জুলাই যোদ্ধা তালিকায় অন্তর্ভুক্তির দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছিল বঞ্চিতরা। যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানের আশ্বাস দিলে তারা মহাসড়ক ছেড়ে চলে যায়।
মো. আমিনুল ইসলাম/আরএইচ/জেআইএম