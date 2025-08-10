ছাত্রশিবির সেক্রেটারি
ফেসবুক নামক ট্রমার মধ্যে নিজেকে যেন রিজেক্ট করে না ফেলি
ইসলামী ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেছেন, ‘ফেসবুক নামক ট্রমার মধ্যে যেন নিজেকে রিজেক্ট করে না ফেলি। আমরা যেন এ রোগে আক্রান্ত হয়ে না পড়ি। এটা এক ধরনের ডিজিস। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ প্রজন্মকে হেফাজত করুক।’
রোববার (১০ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার তারাব পৌর অডিটোরিয়ামে ছাত্রশিবির আয়োজিত এসএসসি, দাখিল ও সমমান পরীক্ষায় এ প্লাস প্রাপ্তদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেন, ‘নিজের কোনো অপরচুনিটিকে তুমি নষ্ট করো না। সব সুযোগ কাজে লাগাও। এরপর অপরচুনিটি তোমার পায়ে এসে ধরা দিবে ইনশাল্লাহ। এজন্য আমরা তোমাদের সতর্ক করি। আমরা তোমাদের হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি। দেশের সন্তান যারা আগামী দিনে এ বাংলাদেশকে গড়ে তুলবে তাদের প্রত্যেককে আমরা হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করতে চেষ্টা করি।’
তিনি বলেন, ‘যারা ব্যর্থ হয়েছে তাদের ক্রন্দন-অন্তর্জালা তুমি-আমি আসলে বুঝবো না। আজকে তোমরা যারা সফলতা অর্জন করেছ তাদের ডেকে নিয়ে এসে আমরা এখানে সংবর্ধিত করছি। কিন্তু কোনো ব্যর্থ মানুষকে আমরা এখানে ডাকি নাই। সামনের দিকে তুমি যত সফলতা অর্জন করবা এ সোসাইটি তোমাকে তত বেশি ডাকবে।’
সাদাম বলেন, ‘সফল মানুষদের সেদিন আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে দাখিল করবেন। আমরা যেন এমন জীবন গড়ে তুলতে পারি যেন আমার বাবা-মা আমাকে নিয়ে গর্ব করে আমার পাড়া-প্রতিবেশী যেন আমাকে দেখে আরেকজনকে যেন বলে ওই ছেলের মত হইতে পারিস না। দেখিস না কেমন লেখাপড়ায় ভালো কেমন নামাজ-কালাম পড়ে ভদ্র, অমায়িক। এ চরিত্রের মানুষগুলো তো সমাজে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে। আমরা যেন সেভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারি।’
জেলা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি হাসিবুল ইসলাম সিফাতের সঞ্চালনায় জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মোহাম্মদ আকরাম হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি আব্দুল জব্বার , কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আজিজুর রহমান, জেলা জামায়াতের আমির মুমিনুল হক সরকার, জামায়াত মনোনীত নারায়ণগঞ্জ -৩ আসনের এমপি প্রার্থী ড. ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
