সিলেটে ফেল থেকে পাস ৩০ শিক্ষার্থী, জিপিএ-৫ পেলেন ২২ জন

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:৪১ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
সিলেটে ফেল থেকে পাস ৩০ শিক্ষার্থী, জিপিএ-৫ পেলেন ২২ জন

সিলেটে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার খাতা চ্যালেঞ্জ (পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন) করে ফেল থেকে পাস করেছেন ৩০ শিক্ষার্থী। একই সঙ্গে নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছেন আরও ২২ জন।

রোববার (১০ আগস্ট) সকালে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত পুনঃনিরীক্ষণের ফলাফল পর্যালোচনা করে এ তথ্য পাওয়া যায়।

১০ জুলাই এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর ৩৪ হাজার ৯২০ পত্রের জন্য পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করেছিলেন ১৭ হাজার ৬৮১ শিক্ষার্থী। রোববার সেই আবেদনের ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

ফলাফলে দেখা গেছে, আবেদনকৃত ৩৪ হাজার ৯২০ পত্রের মধ্যে ৬৩৬টি উত্তরপত্রে পরিবর্তন হয়েছে। ২২১ জনের জিপিএ পরিবর্তন হয়েছে। এছাড়া নতুন করে পাস করেছেন ৩০ জন, জিপিএ-৫ পেয়েছেন ২২ জন।

সিলেট শিক্ষাবোর্ডের সচিব প্রফেসর তরিকুল ইসলাম বলেন, ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য ও উত্তীর্ণদের মধ্যে ১৭ হাজার ৬৮১ শিক্ষার্থী ৩৪ হাজার ৯২০ পত্রের জন্য পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করেছিল। পুনরায় যাচাই শেষে আজ ফল প্রকাশ করা হয়।

