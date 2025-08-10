  2. দেশজুড়ে

বগুড়া

দুদকের গণশুনানিতে অভিযোগ, ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালকসহ আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ০৫:২৬ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
দুদকের গণশুনানিতে অভিযোগ, ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালকসহ আটক ২

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এর গণশুনানিতে সরাসরি অভিযোগের ভিত্তিতে ‘প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটি’ নামে একটি ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকসহ দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

রোববার (১০ আগস্ট) বগুড়ার টিটু মিলনায়তনে তাদের নামে অভিযোগ দিলে দুদক চেয়ারম্যান তাদের আটকের নির্দেশ দেন।

দুদক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেনের উপস্থিতিতে চলা গণশুনানিতে এক যুবক ওই ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ করেন। অভিযোগটি শোনার পর দুদক চেয়ারম্যান দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। তার নির্দেশে বগুড়া জেলা পুলিশ সুপার জেদান আল মুসার উপস্থিতিতে বগুড়া সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হাসান বাসির তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সোহেল মণ্ডল এবং তার সহযোগী রাসেলকে আটক করেন। তারা দুজনই বগুড়া সদর উপজেলার কাটনারপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাসির জানান, দুদক চেয়ারম্যানের নির্দেশে তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নেওয়া হয়েছে।

এ গণশুনানিতে ৩২টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৯৭টি অভিযোগ জমা পড়ে। এরমধ্যে ৫৭টি অভিযোগের বিষয়ে সরাসরি সিদ্ধান্ত দেন দুদক চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। এ ঘটনায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে দুদকের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলো।

এলবি/আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।