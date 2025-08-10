  2. দেশজুড়ে

জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৩৪ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
পরিবেশের কথা বলে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ থেকে বিরত থাকার কোনো সুযোগ নেই বলে উল্লেখ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান।

তিনি শিক্ষার্থীদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি অবিলম্বে স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

রোববার (১০ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের দাবিতে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ কর্মসূচির সঙ্গে সংহতি জানাতে এসে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

রফিকুল ইসলাম খান বলেন, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় এই এলাকার মানুষের প্রাণের দাবি ছিল। পূর্ববর্তী সরকারের সময় থেকেই আমরা এর জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরই সব মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের ভিত্তিতে এখানে স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের জায়গা আগেই নির্ধারিত ছিল। কিন্তু আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকার সেই ক্যাম্পাস নির্মাণ করেনি।

তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন, আমরা অন্তর্বর্তী সরকারের কাছেও দাবি জানিয়েছি, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য নির্ধারিত জায়গায়ই যেন দ্রুত নির্মাণ করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকেও আমাদের আশ্বস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু দুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভাইস চ্যান্সেলর) আমাকে জানিয়েছেন, পরিবেশ মন্ত্রণালয় চলনবিলের অজুহাত দেখিয়ে একটি বাধা সৃষ্টি করেছে।

এ অভিযোগ খণ্ডন করে তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত এলাকার সঙ্গে চলনবিলের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এমনকি শাহজাদপুর ও উল্লাপাড়া এই দুই উপজেলার সঙ্গেও চলনবিলের দাপ্তরিকভাবে কোনো সম্পর্ক নেই।

