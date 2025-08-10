চুয়াডাঙ্গা
সার-কীটনাশকে অনিয়ম করে জরিমানা গুনলো দুই প্রতিষ্ঠান
মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করা, মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক রাখা এবং নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সার বিক্রির অপরাধে চুয়াডাঙ্গায় দুটি প্রতিষ্ঠানকে ৬৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
রোববার (১০ আগস্ট) দুপুর দেড়টার দিকে সদর উপজেলার বোয়ালিয়া ও হিজলগাড়ী এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।
অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান জানান, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ধারা ৩৮, ৪০ ও ৫১ অনুযায়ী— মেসার্স রফিকুল ট্রেডার্সের মালিক রফিকুল ইসলামকে ৪০ হাজার টাকা এবং মেসার্স রহমান ট্রেডার্সের মালিক সেলিম উদ্দিনকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। মোট ৬৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
তিনি আরও জানান, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স গ্রহণপূর্বক ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
অভিযানে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আনিছুর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আসিফ ইকবাল ও জেলা পুলিশের একটি টিম সহযোগিতা করে।
হুসাইন মালিক/জেডএইচ/জেআইএম