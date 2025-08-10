নিখোঁজের ২৪ ঘণ্টা পর নদী থেকে বিজিবি সদস্যের মরদেহ উদ্ধার
সিলেটে ভারতীয় চোরাইপণ্য ঠেকাতে গিয়ে নৌকাডুবে নিখোঁজের ২৪ ঘণ্টা পর বিজিবি সদস্যের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
রোববার (১০ আগস্ট) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে গোয়াইনঘাটের পশ্চিম জাফলংয়ের পিয়াইন নদী থেকে স্থানীয় ডুবুরি নুর মিয়া মরদেহটি উদ্ধার করেন।
গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরকার মোহাম্মদ তোফায়েল আহমদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, রোববার বিকেল পৌনে ৫টার দিকে নিখোঁজ বিজিবি সদস্যের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও বিজিবি সদস্যরা রয়েছেন। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।
এর আগে শনিবার (৯ আগস্ট) বিকেল ৫টার দিকে ভারতীয় চোরাচালান পণ্য বহনকারী নৌকা থামানোর সময় নৌকাডুবির ঘটনায় মাসুম বিল্লাহ পানিতে তলিয়ে যান। এরপর থেকে তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। শনিবার রাতভর চেষ্টা করেও তার সন্ধান মেলেনি। রোববার সকাল থেকে ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় ডুবুরিরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।
রোববার দুপুর ৩টায় বিজিবি ৪৮ ব্যাটালিয়ন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, শনিবার নিখোঁজের পর থেকে ফায়ার সার্ভিস, বিজিবি ও পুলিশ যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গোয়াইনঘাট সদর ইউনিয়নের আহারকান্দি আমবাড়ি এলাকায় দুই বিজিবি সদস্য নৌকাযোগে ভারতীয় পণ্যবাহী একটি নৌকা আটকাতে যান। এসময় ভারতের চোরাই পণ্যবাহী নৌকার ধাক্কায় দুটি নৌকাই ডুবে যায়। এতে একজন বিজিবি সদস্য এবং মাঝি সাঁতরে তীরে উঠলেও মাসুম বিল্লাহ পানিতে ডুবে যান।
আহমেদ জামিল/জেডএইচ/জেআইএম