রাজশাহী শিক্ষাবোর্ড
এসএসসির পুনঃনিরীক্ষণে ফেল থেকে পাস ৪৮ শিক্ষার্থী
চলতি বছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল পুনঃনিরীক্ষণে রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডে ফেল থেকে পাস করেছে ৪৮ জন। রোববার (১০ আগস্ট) বোর্ডের ওয়েবসাইটে এ ফল প্রকাশ করা হয়।
শিক্ষাবোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এ বছর এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণের জন্য আবেদন করেছিল ৬১ হাজার ২৭৯ জন পরীক্ষার্থী। এরমধ্যে ৩২৩ জনের ফল পরিবর্তন হয়েছে। ফল পরিবর্তনের মধ্যে ৭৪ জন পরীক্ষার্থী আগেও জিপিএ-৫ পেয়েছিল। পুনঃনিরীক্ষণের পরও তাদের জিপিএ-৫ বহাল রয়েছে। অন্যদিকে নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৫ জন। ফেল থেকে পাস করেছে ৪৮ জন পরীক্ষার্থী, তবে কেউ জিপিএ-৫ পায়নি। একইসঙ্গে ১৬ জন পরীক্ষার্থীর ফলাফল ফেল রয়েছে।
চলতি বছর রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডে এসএসসি পরীক্ষায় এক লাখ ৮২ হাজার ৭৯২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এরমধ্যে ছাত্র ৯৪ হাজার ২৫৯ জন এবং ছাত্রী ৮৬ হাজার ৫১ জন। গড় পাসের হার ৭৭.৬৩ শতাংশ। ছাত্রদের মধ্যে পাসের হার ৭৩.৬৪ শতাংশ এবং ছাত্রীদের মধ্যে ৮২.১ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট ২২ হাজার ৩২৭ জন।
এ বিষয়ে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আরিফুল ইসলাম বলেন, পুনঃনিরীক্ষণে ফেল থেকে পাস করেছে ৪৮ জন। তবে এদের কেউ জিপিএ-৫ অর্জন করতে পারেনি। বিস্তারিত তথ্য বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
