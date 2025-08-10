  2. দেশজুড়ে

নাটোরে পুকুরে গোসলে গিয়ে নানি-নাতির মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নাটোর
প্রকাশিত: ০৭:৫৬ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
নাটোরের লালপুরে পুকুরে গোসলে গিয়ে নানি-নাতির মৃত্যু হয়েছে। রোববার (১০ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার সাদিপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, ওই গ্রামের নূর মোহাম্মদের মেয়ে মানু খাতুন (৫৫) ও তার নাতি আল আমিন (৮)। আল আমিনের বাড়ি একই উপজেলার পালিদাহ গ্রামে। তারা বাবার নাম ফারুক হোসেন।

স্থানীয় সূত্র জানায়, দুপুরে মানু খাতুন নাতিকে নিয়ে পুকুরে গোসল করতে যান। দীর্ঘসময় পেরিয়ে গেলেও তারা বাড়ি না ফেরায় স্বজনরা খোঁজ নিতে পুকুর পাড়ে যান। বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে মানু খাতুনকে পুকুরে ভাসতে দেখে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করেন। পরে আল আমিনের মরদেহও উদ্ধার করা হয়।

ঈশ্বরদী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল আজিজ রঞ্জু বলেন, বিষয়টি খুবই মর্মান্তিক। পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

রেজাউল করিম রেজা/আরএইচ/জিকেএস

