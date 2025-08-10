চাঁদাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার দুই বিএনপি নেতা বহিষ্কার
চাঁদাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার নারায়ণগঞ্জ মহানগর শ্রমিকদলের আহ্বায়ক এস এম আসলাম ও জেলা তরুণ দলের সভাপতি টি এইচ তোফাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
কেন্দ্রীয় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী সই করা এক প্যাডে এ বহিষ্কার আদেশ দেওয়া হয়েছে।
বহিষ্কারের কারণ হিসেবে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ, চাঁদাবাজি এবং দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থি কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের কথা বলা হয়েছে।
দল হতে বহিষ্কৃত হওয়া এস এম আসলাম শ্রমিকদলের পাশাপাশি সিদ্ধিরগঞ্জ থানা বিএনপির সহ-সভাপতি এবং তোফা থানা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক পদে ছিলেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক মামুন মাহমুদ জাগো নিউজে জানান, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে আসলাম ও তোফাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এটা সঠিক।
এরআগে বুধবার (৬ আগস্ট) রাতে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে চাঁদাবাজির অভিযোগে ওই দুজনকে গ্রেফতার করে ডিবি ও থানা পুলিশ।
মো. আকাশ/এসআর