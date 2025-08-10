তারেক রহমানের ঢাকায় বাড়ি নেই, তাই ভাড়া বাড়ি খুঁজছেন: আবদুস সালাম

তারেক রহমানের ঢাকায় বাড়ি নেই, তাই ভাড়া বাড়ি খুঁজছেন: আবদুস সালাম
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবদুস সালাম বলেছেন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঢাকায় কোনো বাড়ি বা ফ্ল্যাট নেই। এজন্য তিনি দেশে ফিরে থাকার জন্য ভাড়া বাড়ি খুঁজছেন।
রোববার (১০ আগস্ট) নগরের পাঠানপাড়া এলাকায় কেন্দ্রীয় ঈদগাহের পাশের সড়কে রাজশাহী মহানগর বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
আবদুস সালাম বলেন, ‘শহীদ জিয়া মারা যাওয়ার আগে কোনো বাড়ি ছিল না, গাড়ি ছিল না, ব্যাংক ব্যালেন্স ছিল না। তেমনি আমরা গর্ব করে বলতে পারি, আমাদের নেতা তারেক রহমানের ঢাকা শহরে কোনো বাড়ি নাই, কোনো গাড়ি নাই, কোনো ব্যাংক ব্যালেন্স নাই। উনি দেশে আসবেন। কোথায় থাকবেন? সেটার জন্য তিনি বাড়ি খুঁজছেন। ভাড়া বাড়ি খুঁজছেন।’
তিনি বলেন, ‘যে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ দখল করে নিয়েছিল, আমাদের নেতার এক নির্দেশে সারাদেশ ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। তা নাহলে যে আগুন আমাদের বুকে জ্বলছিল, সেই আগুন দিয়ে সারাদেশের আওয়ামী লীগের বাড়িঘর আগুনে জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠত। কিন্তু আমাদের নেতা প্রমাণ করেছেন, তিনি দলের নেতা নন শুধু, তিনি দেশের নেতা। ’
বিএনপি চেয়ারপারসনের এই উপদেষ্টা আরও বলেন, জিয়াউর রহমান যেমন ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’ থেকে দেশকে উদ্ধার করে বিদেশে চাল রপ্তানি করেছিলেন, তেমনি তারেক রহমান ক্ষমতায় এলে এক মাসের মধ্যে দেশের পরিবর্তন আনবেন।
তিনি বলেন, ‘ইনশাআল্লাহ, আগামী নির্বাচনে দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় যখন তারেক রহমান আসবেন, এক মাসের মধ্যে তার বাবার মতো এই দেশকে তিনি পরিবর্তন করে দেবেন। এখন হেনাতেনা চলবে না, কোনো চুরি বাটপারি চলবে না, কোনো রাহাজানি চলবে না, কোনো চাঁদাবাজি চলবে না। এখন তো নেতা খালি নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু ক্ষমতায় নাই, কার্যকর করতে পারেন নাই। ক্ষমতায় আসলে বুঝবেন, অনেকেই টের পাবেন, এখনো অনেকে টের পাচ্ছেন না। কারণ তিনি দেশকে ভালোবাসেন।’
সাখাওয়াত হোসেন/এসআর