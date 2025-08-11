চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে জামাই-শ্বশুর নিহতের ঘটনায় মামলা
রংপুরের তারাগঞ্জে গণপিটুনিতে জামাই-শ্বশুর নিহতের ঘটনায় মামলা হয়েছে।
রোববার (১০ আগস্ট) দুপুরে নিহত রূপলালের স্ত্রী ভারতী রানী বাদী হয়ে তারাগঞ্জ থানায় মামলা করেন। মামলায় অজ্ঞাতপরিচয় ৫০০-৭০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।
এদিকে সন্ধ্যায় রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কে রূপলালের মরদেহ রেখে বিক্ষোভ করেছেন এলাকাবাসী। এসময় সড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে। বিক্ষোভকারীরা দ্রুত আসামিদের শনাক্ত করে গ্রেফতারের দাবি জানান।
স্থানীয় ব্যবসায়ী মতিন মিয়া বলেন, রূপলাল একজন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। তাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। সে বাঁচার জন্য অনেক আকুতি করেছিল। কিন্তু কেউ তার কথা শোনেননি। পুলিশ অথবা, সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার অনুরোধ করেছিল সে। তাকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এর বিচার চাই।
ঘনিরামপুর এলাকার বাসিন্দা নান্নু মিয়া বলেন, আমরা রূপলাল হত্যার বিচার চাই। আসামিদের দ্রুত শনাক্ত করে বিচারের আওতায় আনতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এই ধরনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানোর সাহস না পায়।
পরে পুলিশ, সেনাবাহিনী ও ইউএনওর আশ্বাসে রাত ৮টার দিকে বিক্ষোভ প্রত্যাহার করেন এলাকাবাসী।
থানায় করা মামলার এজাহারে বলা হয়, তারাগঞ্জ বাজারে
রূপলাল রবিদাস জুতা সেলাই করতেন। শনিবার (৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ৮টার দিকে মিঠাপুকুরের ছরান বালুয়া এলাকা থেকে ভাতিজি জামাই প্রদীপ লালকে নিয়ে ভ্যানে করে বাড়ি ফেরার পথে সয়ার ইউনিয়নের বুড়িরহাট বটতলা মোড়ে স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি তাদের পথরোধ করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এরই একপর্যায়ে সন্দেহভাজনেরা প্রদীপ লালের কালো ব্যাগ তল্লাশি করে বোতলে দুর্গন্ধযুক্ত পানীয় ও কিছু ওষুধ পান। বোতলের ঢাকনা খোলার পর দুর্গন্ধে বুড়িরহাট এলাকার মেহেদী হাসানসহ কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। এতে উত্তেজিত হয়ে রূপলাল ও প্রদীপ লালকে বুড়িরহাট উচ্চবিদ্যালয়ে মাঠে নিয়ে লাঠিসোঁটা ও লোহার রড দিয়ে মারধর শুরু করা হয়। একপর্যায়ে তাদের কান দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করে। পরে তাদের তারাগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক রূপলালকে মৃত ঘোষণা করেন ও প্রদীপ লালকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির জন্য পাঠান। সেখানে প্রদীপ লাল রোববার ভোর ৪টায় মারা যান।
তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম এ ফারুক বলেন, নিহত রূপলালের স্ত্রী ভারতী রানী বাদী হয়ে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ৫০০-৭০০ জনকে অজ্ঞাতপরিচয় আসামি করে একটি হত্যা মামলা করেছেন। তদন্ত কার্যক্রম চলছে। কিছু আলামত পেয়েছি, সেগুলো যাচাইবাছাই চলছে।
জিতু কবীর/এমএন/জিকেএস