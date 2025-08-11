গাজীপুরে সিগারেট কারখানাসহ ১৫০ আবাসিক গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন
অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের দায়ে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের হাতিয়াব এলাকার একটি সিগারেট কারখানাকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এছাড়া একই এলাকার বিভিন্ন বাসা বাড়ির ১৫০টি অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।
রোববার (১০ আগস্ট) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সৈকত রায়হান এ জরিমানা করেন।
তিতাস গ্যাস গাজীপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মোস্তফা মাহবুব জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের হাতিয়াব এলাকায় রোববার সকালে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় ভারগো টোবাকো লিমিটেড নামক একটি সিগারেট তৈরি কারখানায় অবৈধ গ্যাস সংযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়।
ওই কারখানা কর্তৃপক্ষ চতরবাজার-রাজেন্দ্রপুর সড়কের পাশ থেকে তিতাসের প্রধান লাইন থেকে ২ ইঞ্চি পাইপ সংযোগ দিয়ে কারখানায় অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার করে আসছিল। এসময় লাইনটি বিচ্ছিন্ন করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে কারখানার কর্মকর্তা আবু নাজির মো. আশরাফকে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।
জানা গেছে, এর আগেও কারখানাটি অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার করায় জরিমানা করা হয়েছিল।
অন্যদিকে একই এলাকায় বিভিন্ন বাসাবাড়িতে অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের দায়ে ১৫০টি আবাসিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। অভিযান পরিচালনার সময় তিতাস গ্যাস গাজীপুর আঞ্চলিক অফিসের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মোস্তফা মাহবুব, সহকারী প্রকৌশলী হাসান আল ফয়সাল, মো. রাকিব হাসান, শাকিল আহমেদ, সোহেল আহমেদ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী মনি শঙ্করসহ তিতাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
আমিনুল ইসলাম/এফএ/জিকেএস