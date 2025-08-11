  2. দেশজুড়ে

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে মহাসড়কে অরিয়েন্টেশন ক্লাস

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:২১ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব) দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়নের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে টানা দেড় ঘণ্টা যানবাহন আটকা পড়ে দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়।

সোমবার (১১ আগস্ট) বেলা ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত বগুড়া-নগরবাড়ি মহাসড়কের শাহজাদপুর রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন-৩ এর সামনে ২৫০ জন শিক্ষার্থী ওরিয়েন্টেশন ক্লাস করেন। এতে মহাসড়কের যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী অডিটোরিয়ামে ৫টি বিভাগের ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু স্থায়ী ক্যাম্পাস না থাকায় শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ হিসেবে মহাসড়ক অবরোধ করে ওরিয়েন্টেশন ক্লাস করেছেন। ব্যতিক্রমী এমন কর্মসূচির মাধ্যমে নবীন শিক্ষার্থীরা স্থায়ী ক্যাম্পাসের ডিপিপি আগামী একনেক সভায় অনুমোদনের দাবি জানিয়েছেন।

সুমন সেখ নামে নবীন এক শিক্ষার্থী দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার অনেক স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্ন পূর্রণও হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ ৯ বছরেও রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী কোনো ক্যাম্পাস নেই। এজন্য আমরা স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে ওরিয়েন্টেশন ক্লাস করলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর (ভারপ্রাপ্ত) নজরুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদনের দাবিতে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছায় সড়কে ওরিয়েন্টেশন ক্লাস করেছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী অডিটোরিয়ামে মাত্র ৬০ জন শিক্ষার্থী বসার ব্যবস্থা।

অথচ এবার নতুন শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫০ জন। ফলে শিক্ষকরাও বাধ্য হয়ে সড়কে ক্লাস নিয়েছেন।

এম এ মালেক/এমএন/জেআইএম

