বগুড়ায় বার্মিজ চাকুসহ কলেজ শিক্ষক আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ০২:২৫ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
বগুড়া শহরের ওয়াবদা এলাকা থেকে বার্মিজ চাকুসহ এক কলেজ শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ। রোববার (১০ আগস্ট) গভীর রাতে তাকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তি বগুড়া মহিলা ডিগ্রি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক এবং ছাত্রলীগের সাবেক নেতা বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে স্টেডিয়াম পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা আমিনুল ইসলাম (৩৬) নামের ওই ব্যক্তিকে আটক করে। এসময় তার কাছ থেকে একটি বার্মিজ চাকু উদ্ধার করা হয়।

আটক আমিনুল ইসলামের বাড়ি গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার মহিমাগঞ্জে। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি পুলিশকে জানান, ২০১৬ সালে তিনি বগুড়া জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।

এ বিষয়ে স্টেডিয়াম পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) আজাহার আলী জানান, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। তাকে আজ আদালতে পাঠানো হতে পারে।

