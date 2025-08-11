অর্ডার সংকটে বার্ডস কারখানা বন্ধ ঘোষণা
বৈদেশিক রপ্তানি অর্ডারের সংকট ও অর্থনৈতিক মন্দার কারণে টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার বার্ডস গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত বার্ডস অ্যান্ড জেড লিমিলেট কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। একইসঙ্গে এক বছরের বেশি চাকরিকাল সম্পন্ন করা শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের শ্রম আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদানের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
উপজেলার গোড়াই শিল্পাঞ্চলের মমিননগর এলাকায় অবস্থিত কারখানাটির কার্যক্রম রোববার (১০ আগস্ট) থেকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়।
কারখানা কর্তৃপক্ষের জারি করা নোটিশে জানানো হয়েছে, কোভিড-১৯ মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণে দীর্ঘদিন ধরে বিদেশি রপ্তানি অর্ডারের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। এসময় সাব-কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে উৎপাদন চালু রাখার চেষ্টা করা হলেও বর্তমানে তাও বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিক লোকসানে পড়েছে। নতুন কোনো রপ্তানি অর্ডার সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ১২ (১) ও ১২ (৮) ধারার আলোকে রোববার থেকে সব সেকশনের কাজ বন্ধ রেখে শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের লে-অফ ঘোষণা করা হয়েছে। লে-অফকালীন সময়ে কর্মস্থলে হাজিরা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।
নোটিশে আরও বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে বৈদেশিক রপ্তানি বা সাব-কন্ট্রাক্ট অর্ডার পাওয়া গেলে উৎপাদন শুরুর তারিখ ও সময় নোটিশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।
এদিকে রোববার দুপুরে কারখানা বন্ধের ঘোষণায় শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। কারখানার সামনে অবস্থান নিতে দেখা যায় তাদের।
এ বিষয়ে মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম বলেন, শ্রমিকরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে আন্দোলনের চেষ্টা করলে সেনাবাহিনী, শিল্প পুলিশ ও থানা পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এসময় বিক্ষুদ্ধ শ্রমিকরা শ্রমিক ফেডারেশনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কারখানার মালিককে আলোচনায় বসানোর চেষ্টা করেন।
বার্ডস অ্যান্ড জেড লিমিলেট কারখানার ম্যানেজার সাদত আনোয়ার বলেন, অর্ডার সংকটে কারখানার উৎপাদন বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তীতে অর্ডার পেলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কারখানা চালু করা হবে।
